Порье выиграл бой против Хукера на турнире в Лас-Вегасе

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Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова Дастин Порье одержал победу над новозеландцем Дэном Хукером после пяти раундов.

За 25 минут боя спортсмены нанесли в общей сложности 572 удара. Это третий результат в истории легкого дивизиона. Порье подчеркнул, что поединок ему дался тяжело.

До этого боя спортсмен выходил на ринг последний раз осенью 2019 года. На счету американца 26 побед и шесть поражений. Хукер выигрывал в поединках 20 раз и девять раз проигрывал.

Ранее сообщалось, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Александр Волкановски готов провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

Он подчеркнул, что ему предстоит защита пояса, а затем он будет драться со следующим официальным претендентом. Спортсмен заявил, что уважает чемпиона UFC в легком весе, но "готов навязать Нурмагомедову борьбу в партере".

