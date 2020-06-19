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Спорт

09:31

Чемпион UFC Волкановски готов провести бой с Хабибом

спорт

Фото: ТАСС/Dan Himbrechts/EPA

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Александр Волкановски готов провести бой с Хабибом Нурмагомедовым, сообщает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что ему предстоит защита пояса, а затем он будет драться со следующим официальным претендентом.

"Но если в начале следующего года мне предложат такой бой, придется принять его", – подчеркнул Волкановски.

Он добавил, что уважает чемпиона UFC в легком весе, но готов навязать Нурмагомедову борьбу в партере.

18 апреля Хабиб должен был противостоять на турнире UFC 249 американскому бойцу Тони Фергюсону, однако бой сорвался из-за пандемии коронавируса.

Это событие должно было стать главным на турнире. Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменяется уже в пятый раз.

Нурмагомедов является обладателем титула чемпиона UFC. На его счету 28 побед, 12 из них в рамках турниров UFC, и ноль поражений.

Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном снова отменен

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