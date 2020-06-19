Чемпион UFC Волкановски готов провести бой с Хабибом

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Александр Волкановски готов провести бой с Хабибом Нурмагомедовым, сообщает "Газета.ру".
Он подчеркнул, что ему предстоит защита пояса, а затем он будет драться со следующим официальным претендентом.
"Но если в начале следующего года мне предложат такой бой, придется принять его", – подчеркнул Волкановски.
Он добавил, что уважает чемпиона UFC в легком весе, но готов навязать Нурмагомедову борьбу в партере.
18 апреля Хабиб должен был противостоять на турнире UFC 249 американскому бойцу Тони Фергюсону, однако бой сорвался из-за пандемии коронавируса.
Это событие должно было стать главным на турнире. Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменяется уже в пятый раз.
Нурмагомедов является обладателем титула чемпиона UFC. На его счету 28 побед, 12 из них в рамках турниров UFC, и ноль поражений.
Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном снова отменен