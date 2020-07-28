Глава UFC назвал дату боя Нурмагомедова с Гэтжи

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет титульный бой с временным чемпионом организации американцем Джастином Гэтжи 24 октября. Об этом глава UFC Дэйна Уайт заявил в эфире телеканала CNN.
Информация о месте проведения боя пока не приводится. При этом ранее Уайт отмечал, что поединок может состояться на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что последним соперником Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер. Как отметил глава UFC, с Нурмагомедовым ранее хотел сразиться Конор Макгрегор, но в июне он заявил об уходе из спорта.
Нурмагомедов является обладателем титула чемпиона UFC. На его счету 28 побед, 12 из них в рамках турниров UFC, и ноль поражений.
Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона, с которым изначально должен был встретиться Нурмагомедов. Это событие должно было стать главным на турнире.
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