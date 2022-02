"Этот парень снова ушел в запой". Конор в третий раз объявил о завершении карьеры

7 июня экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь заявил об уходе из спорта – уже в третий раз. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, можно ли серьезно относиться к заявлениям ирландского бойца и когда ждать его возвращения.



Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как Конор Макгрегор завершает карьеру. Настолько ирландец зачастил с подобными выходками, что в этот раз только и хочется, что процитировать Волка из советского мультфильма "Жил-был пес": "Шо, опять?". Вот и фанаты Макгрегора уже не верят в рассказы в своего кумира: под записью в Твиттере, в которой боец говорит об очередном уходе (третьем по счету), кто-то публикует скриншоты предыдущих "завершений карьеры", кто-то шутит на тему того, что это ловушка, а кто-то постит мемы в духе "Ah shit, here we go again". Но абсолютно никто не сокрушается о том, какого легендарного бойца потерял мир смешанных единоборств.

Очевидно, что Конор в который раз пытается выехать на волне всеобщего хайпа. И у него это в который раз получается: все пишут новости, комментируют, шутят на этот счет. В конце концов автор этого текста и ты, читатель, тоже попались на его уловки. Вопрос только в том, какова конечная цель этого действа. Снова реклама собственного виски? Подготовка к медийной раскрутке крупного боя? Попытка набить себе цену, чтобы выгрызть более выгодный контракт и более крутого соперника в UFC? Вполне возможно, что и все вместе, но ближе к истине именно последний вариант.

Первый уход Макгрегора с арены произошел в апреле 2016 года. За несколько месяцев до этого он проиграл Нейту Диасу, что стало первым поражением ирландского бойца в турнирах UFC. Уход в самом расцвете сил выглядел странно, ведь все хотели реванша. Но не прошло и недели с объявления о завершении карьеры, как Конор сообщил о камбэке. Спустя полгода, в августе 2016-го, на турнире UFC 202 состоялся второй бой Макгрегора и Нейта Диаса, в котором победил уже ирландец. А в ноябре 2016-го Конор стал первым одновременным чемпионом в легком и полулегком весе, вырубив на UFC 205 Эдди Альвареса.

Второй раз Макгрегор ушел из спорта чуть больше года назад, в марте 2019-го. И снова стремительно вернулся, тут же заверив, что в ближайшее время снова выйдет в в октагон. Правда, получилось это сделать лишь в январе этого года – Макгрегор на турнире UFC 246 сошелся в бою с ветераном промоушена, 37-летним Дональдом Серроне. Поединок вышел ярким, но коротким – Конору потребовалось всего 40 секунд, чтобы вырубить своего соперника. Впрочем, триумфального возвращения в полной мере не получилось: президент UFC Дэйна Уайт сказал, что Макгрегор все равно не получит титульный бой или реванш с Хабибом Нурмагомедовым, так как для этого нужно удачно провести еще как минимум один-два поединка.

Так что нынешнее заявление Конора можно расценивать и как протест против сложившегося положения в UFC. Во всяком случае, так это видит Дэйна Уайт, уже сказавший, что "Конор, Джон Джонс, Хорхе Масвидаль и все, кто не хотят с ним ехать, могут убираться из автобуса". Примечательно тут в первую очередь то, что президент UFC поставил Макгрегора в один ряд с Джонсом и Масвидалем, которые совсем недавно публично выразили недовольство своими контрактами и пригрозили уходом из промоушена. Если ирландский боец тоже пытался взять Уайта "на слабо", то для Конора это может плохо кончиться.

Макгрегор вырулил на почти идеальную финишную прямую: он мог рассчитывать на встречу с Тони Фергюсоном, который к осени наверняка полностью оправился бы после поражения от Джастина Гэтжи. А там в случае успеха не за горами маячил и поединок с победителем пары Нурмагомедов – Гэтжи. При всех раскладах это был бы идеальный вариант – реванш с Хабибом или титульный бой с человеком, который за год превратился из андердога в чемпиона UFC. После победы над ними можно было бы и подумывать о завершении карьеры. А пока что остается реагировать на пост Конора словами Гэтжи: "Этот парень снова ушёл в запой". Ну что ж, через неделю вернется.