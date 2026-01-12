Форма поиска по сайту

12 января, 09:36

Происшествия

Основатель ГК "Дело" Шишкарев подаст иск из-за дискредитирующих сообщений СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев сообщил в своем телеграм-канале, что направит в российский суд иск из-за дискредитирующих сообщений СМИ.

По предварительным данным, в ОАЭ якобы организовали проверку после поступившего заявления об угрозах со стороны Шишкарева в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним фирмы.

Однако Шишкарев объяснил, что находится в Дубае в командировке, в рамках которой проводит встречи с международными организациями. Он уточнил, что при въезде в ОАЭ пообщался с правоохранителем из-за возможного заявления гражданина Украины, который сообщил об угрозах в его сторону. По словам бизнесмена, все обвинения в его адрес являются ложными и сфальсифицированными. Поэтому он принял решение направить в суд иск, содержание и суть которого будут представлены общественности после его регистрации.

"Утверждаю, о чем информировал местные правоохранительные органы, что подобными действиями никому не угрожал и не имел никаких контактов с указанным гражданином на протяжении длительного времени", – отметил Шишкарев.

Бизнесмен предположил, что заказчиками и идеологами кампании по дискредитации, направленной против него, являются члены организованной группы, действующие по предварительному сговору и в корыстных интересах.

"Соответствующие заявления на предмет действий данных лиц буду намерен подать в российские правоохранительные органы в установленном порядке", – заключил основатель группы компаний "Дело".

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что распространившаяся в СМИ информация о задержании заместителя премьер-министра – главы МИД республики Мурата Нуртлеу не соответствует действительности.

Вместе с Нуртлеу были якобы задержаны бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников комитета национальной безопасности. Утверждалось, что у всех прошли обыски. Дипломат расценил соответствующие публикации в СМИ как нарушение журналистской этики и действующего закона Казахстана.

