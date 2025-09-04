В Казахстане опровергли сообщения о задержании главы МИД

Фото: ТАСС/EPA/IGOR KOVALENKO

Распространившаяся в СМИ информация о задержании заместителя премьер-министра – главы МИД Казахстана Мурата Нуртлеу не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. Его слова передает ТАСС.

О задержании Нуртлеу сообщал телеканал "360" со ссылкой на издание ORDA, которому поступила информация от источника в полиции. В СМИ уточняли, что 3 сентября министр вернулся из Китая, где н находился для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Вместе с Нуртлеу был якобы задержан бизнесмен Гаджи Гаджиев и несколько высокопоставленных сотрудников комитета национальной безопасности. Утверждалось, что у всех прошли обыски.

Дипломат расценил соответствующие публикации в СМИ как нарушение журналистской этики и действующего закона Казахстана.

В Центре по борьбе с дезинформацией службы центральных коммуникаций при президенте республики тоже опровергли информацию о задержании Нуртлеу и Гаджиева. В свою очередь, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на свой странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) напомнила журналистам об административной и уголовной ответственности за распространение фейков.

"В погоне за хайповыми подробностями, часто неподтвержденными, журналисты должны помнить, что такая информация может причинить вред гражданам и их близким родственникам, опорочить их честь и достоинство, являться, по сути, клеветой", – подчеркнула Балаева.

