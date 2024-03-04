Экс-посла Украины в Казахстане заочно арестовали за призывы убивать русских

Фото: kazakhstan.mfa.gov.ua

Московский суд заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского в рамках уголовного дела, возбужденного после его призывов убивать по всему миру как можно больше русских. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что украинского дипломата арестовали на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию либо с момента задержания Врублевского на территории РФ.

Бывшего посла также объявили в федеральный и международный розыск.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Врублевского с должности посла в Казахстане осенью 2022 года. Такое решение было связано с заявлением Врублевского, что киевский режим "старается убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям".

В ответ МИД РФ вызвал посла Казахстана Ермека Кошербаева. Официальный представитель ведомства Мария Захарова высказала надежду на скорейшую высылку Врублевского из Казахстана и отметила, что УК страны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет за разжигание национальной розни.

Позднее Врублевский принес извинения за свои слова и объяснил их повышенным эмоциональным состоянием.

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