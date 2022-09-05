Посол Украины в Казахстане принес извинения за высказывания о русских

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский извинился за свои высказывания с призывом убивать русских, заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров на брифинге.

"Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния, из-за того, что дома у него идет", – приводит "Интерфакс" его слова.

Представитель МИД отметил, что в настоящее время Врублевский ушел в отпуск, добавив, что внешнеполитическому ведомству также были принесены извинения.

Ранее из-за высказываний посла о гражданах РФ Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала объявить его персоной нон грата. По словам главы организации Владимира Божко, подобные высказывания неприемлемы для посла и не соотносятся с этикой представителя этой отрасли.

До этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского, который публично призывал к убийству русских. По его словам, следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России.

