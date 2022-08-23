Захарова оценила реакцию Киева на слова посла Украины в Казахстане о русских

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Молчание украинских властей после призыва посла Украины в Казахстане Петра Врублевского убивать русских является одобрением его высказываний, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выразительное молчание со стороны Киева по поводу этих призывов весьма показательно, иначе как одобрением это не назовешь", – приводятся ее слова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Врублевский открыто подрывает межнациональное согласие в Казахстане.

Захарова также выразила уверенность в последующей реакции властей Казахстана на подобные заявления, которые доказывают "террористическую, античеловеческую сущность киевского режима".

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского, который публично призывал к убийству русских. По его словам, следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России.