СК даст оценку действиям якобы посла Украины в Казахстане, призывавшего убивать русских

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям мужчины, который публично призывал к убийству русских, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором вероятно посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что украинский режим стремится убить как можно больше русских, чтобы меньше пришлось убивать их детям.

"Следствием будет принят комплекс мер, направленных на установление личностей всех участников видео, а также проверена их причастность к уже совершенным преступлениям в отношении военнослужащих ВС России", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны и любые проявления русофобии и неонацизма, заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что человечество должно помнить уроки страшной трагедии, порожденной нацизмом в XX веке. Также Путин отметил, что проведение международного антифашистского конгресса в рамках форума имеет огромное общественное и политическое значение.

