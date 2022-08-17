Советник главы офиса Зеленского осудил украинцев за ненависть к русским

Фото: телеграм-канал Arestovich/Official
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович счел слабостью и глупостью ненависть некоторых соотечественников ко всем россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал Арестовича.
"Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы – слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов. Слабые выбирают самые простые решения. А под давлением – и самые глупые", – написал он.
По словам Арестовича, глупость и слабость украинцев обернется им "тысячами жизней" их близких.
"Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей. Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность войной. Ах, мы страдаем. Значит, нам теперь можно не думать. Достаточно ненавидеть и мазать всех – одним миром", – добавил он.
До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в Прибалтике формируются государства неофашистской природы, культивирующие ненависть ко всему русскому. Она отметила, что в Литве, Латвии и Эстонии "продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия", а также привела конкретные примеры подобных действий.
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