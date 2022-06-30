В ФРГ создана организация, которая займется проблемой дискриминации русских

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В Германии создана некоммерческая организация, которая займется проблемой дискриминации русских, людям будут оказывать юридическую помощь. Об этом сообщил в интервью РИА Новости соучредитель новой НКО, депутат бундестага и уполномоченный фракции Альтернатива для Германии по российским немцам Евгений Шмидт.
По его словам, организация уже существует и получает обращения от граждан, которые подвергаются тем или иным ущемлениям из-за русского языка, либо из-за страны своего происхождения. Сейчас она проходит необходимую процедуру регистрации в госорганах Германии, открывается счет.
Он уточнил, что стал заместителем главы этой НКО, а главой новой НКО стал бывший депутат бундестага от партии АдГ Ульрих Ойме.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что русскому миру была объявлена тотальная война странами Запада. Он добавил, что беспрецедентная русофобия со стороны Запада сохранится надолго.
В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что русофобия в Соединенных Штатах перешла на бытовой уровень. По его словам, российские предприятия подвергаются вандализму, а проживающие в США русскоязычные граждане сталкиваются с притеснениями на работе, некоторых вынуждают увольняться.
Антонов подчеркнул, что такие действия не только противоречат международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности.
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