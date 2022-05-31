Необходимости в эвакуации сотрудников посольств из недружественных стран нет – МИД РФ

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Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что РФ пока не считает нужным эвакуировать сотрудников посольств из недружественных стран.

"Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены", – приводит РИА Новости слова Иванова.

По его словам, в тех странах, где была отмечена активность русофобских элементов, местные власти приняли необходимые меры по ограждению российских загранпредставительств от нападений экстремистов. К сожалению, так было не везде, добавил Иванов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что русскому мира была объявлена тотальная война странами Запада. Он добавил, что беспрецедентная русофобия со стороны Запада сохранится надолго.

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что русофобия в Соединенных Штатах перешла на бытовой уровень. По его словам, российские предприятия подвергаются вандализму, а проживающие в США русскоязычные граждане сталкиваются с притеснениями на работе, некоторых вынуждают увольняться.

Антонов подчеркнул, что такие действия не только противоречат международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности.

