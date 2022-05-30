Немецкий журналист заявил, что шокирован масштабом русофобии в Германии

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Фото: depositphotos/jakubcejpek
Корреспондент Junge Welt Ульрих Хайден, который вернулся в Германию из России, заявил, что его шокировали масштабы русофобии и количество антироссийской пропаганды в Берлине.
По его словам, на вокзале немецкой столицы размещены огромный плакат в поддержку Украины и портрет лидера этой страны Владимира Зеленского с провокационными лозунгами против России.
"Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России – на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: "Эй, парень, ты в другую Германию приехал!" – приводит слова Хайдена РИА Новости.
Журналист также рассказал, что его поразило количество мер безопасности в Treptower Park, где находятся крупнейший в Берлине монумент советским воинам и братская могила. Хайден сообщил, что рядом с захоронением дежурило множество полицейских.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву тревожат попытки многих западных правительств подыгрывать проявлениям русофобии на бытовом уровне. Министр признался, что поражен тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Запад занял русофобскую позицию.
До этого премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании искоренить "русский мир", назвав его идеологией, якобы представляющей смертельную угрозу для всей Европы. Он также предложил запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.
Россотрудничество собирает информацию о нарушениях прав россиян за рубежом
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