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Корреспондент Junge Welt Ульрих Хайден, который вернулся в Германию из России, заявил, что его шокировали масштабы русофобии и количество антироссийской пропаганды в Берлине.

По его словам, на вокзале немецкой столицы размещены огромный плакат в поддержку Украины и портрет лидера этой страны Владимира Зеленского с провокационными лозунгами против России.

"Меня охватил ужас. Антироссийская пропаганда, русофобия, фактически травля России – на главном вокзале Германии? Меня как будто кулаком в лицо двинули: "Эй, парень, ты в другую Германию приехал!" – приводит слова Хайдена РИА Новости.

Журналист также рассказал, что его поразило количество мер безопасности в Treptower Park, где находятся крупнейший в Берлине монумент советским воинам и братская могила. Хайден сообщил, что рядом с захоронением дежурило множество полицейских.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москву тревожат попытки многих западных правительств подыгрывать проявлениям русофобии на бытовом уровне. Министр признался, что поражен тому, с какой скоростью после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР Запад занял русофобскую позицию.

До этого премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о желании искоренить "русский мир", назвав его идеологией, якобы представляющей смертельную угрозу для всей Европы. Он также предложил запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.

