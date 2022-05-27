В посольстве РФ призвали США перестать раскручивать русофобскую истерию

Фото: depositphotos/tupungato
Соединенным Штатам следует прекратить использовать профильные площадки в сфере контроля на вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения для сведения политических счетов, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Так в дипведомстве прокомментировали заявление представителя американского Госдепа о том, что Россия является угрозой международной безопасности.
В диппредставительстве подчеркнули, что именно США своими действиями подрывают глобальный режим нераспространения оружия массового уничтожения, о чем свидетельствуют данные российского министерства обороны о создании Штатами сети военно-биологических лабораторий на Украине.
В посольстве отметили, что Соединенные Штаты, называя Россию угрозой международной безопасности, используют профильные площадки для раскручивание русофобской истерии.
"Призываем американскую сторону вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения ОМУ", – говорится в сообщении в телеграм-канале российского посольства в Вашингтоне.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что русофобия в Соединенных Штатах перешла на бытовой уровень. По его словам, российские предприятия подвергаются вандализму, а проживающие в США русскоязычные граждане сталкиваются с притеснениями на работе, некоторых вынуждают увольняться.
Антонов подчеркнул, что такие действия не только противоречат международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности.
Политолог оценил ситуацию с русофобией в мире
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: