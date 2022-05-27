В посольстве РФ призвали США перестать раскручивать русофобскую истерию

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Соединенным Штатам следует прекратить использовать профильные площадки в сфере контроля на вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения для сведения политических счетов, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Так в дипведомстве прокомментировали заявление представителя американского Госдепа о том, что Россия является угрозой международной безопасности.

В диппредставительстве подчеркнули, что именно США своими действиями подрывают глобальный режим нераспространения оружия массового уничтожения, о чем свидетельствуют данные российского министерства обороны о создании Штатами сети военно-биологических лабораторий на Украине.

В посольстве отметили, что Соединенные Штаты, называя Россию угрозой международной безопасности, используют профильные площадки для раскручивание русофобской истерии.

"Призываем американскую сторону вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу в области нераспространения ОМУ", – говорится в сообщении в телеграм-канале российского посольства в Вашингтоне.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что русофобия в Соединенных Штатах перешла на бытовой уровень. По его словам, российские предприятия подвергаются вандализму, а проживающие в США русскоязычные граждане сталкиваются с притеснениями на работе, некоторых вынуждают увольняться.

Антонов подчеркнул, что такие действия не только противоречат международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности.

