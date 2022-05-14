Посол в США заявил, что сотрудники посольства РФ получают угрозы

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Сотрудники российского посольства в Вашингтоне получают угрозы, в том числе физической расправы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире "Соловьев Live".
По его словам, сейчас посольство работает во враждебной среде.
"Хорошее сравнение, пожалуй, я с ним соглашусь – это как осажденная крепость", – отметил Антонов.
Он рассказал, что каждый день у здания диппредставительства проходят антироссийские санкции, бывают хулиганские выходки и акты вандализма.
"Ужас в том, что известные политики, которых я раньше достаточно уважал, чьи знания высоко ценил, публикуют призывы в американских СМИ к российским дипломатам и военным перейти на сторону так называемой демократии. По существу, моих товарищей подталкивают на предательство, которое в любой стране расценивается как омерзительный поступок", – сказал посол.
Антонов добавил, что власти США прекратили очные контакты с представителями РФ, а общение осуществляется по телефону или электронной почте. К тому же, отметил он, продолжается и визовая война.
Ранее Антонов сказал, что русофобия в США перешла на бытовой уровень. По его словам, российские предприятия подвергаются вандализму. Глава диппредставительства отметил, что проживающие в США русскоязычные граждане сталкиваются с притеснениями на работе, некоторых вынуждают увольняться.
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