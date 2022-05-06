Посольство РФ в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие

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США остаются единственной страной – участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Предлагаем американской общественности задуматься, с какой целью Вашингтон затягивает ликвидацию национального арсенала химоружия", – приводятся его слова в телеграм-канале дипведомства.

Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что появившиеся в британских СМИ утверждения о том, что российские войска или силы ДНР могли использовать химическое оружие против подразделений батальона "Азов" украинской армии в Мариуполе, бездоказательны.

В дипведомстве отметили, что Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году и выполнила свои обязательства в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия.

