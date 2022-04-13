Посольство России назвало обвинения в использовании РФ химоружия бездоказательными

Появившиеся в британских СМИ утверждения о том, что российские войска или силы ДНР могли использовать химическое оружие против подразделений батальона "Азов" украинской армии в Мариуполе, бездоказательны. Об этом заявили в посольстве России в Великобритании.

Там отметили, что Россия уничтожила все запасы химоружия в 2017 году и выполнила свои обязательства в полном соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.