Макрон победил в I туре президентских выборов во Франции

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Действующий глава Франции Эммануэль Макрон набрал в первом туре президентских выборов 27,84% голосов после подсчета 100% бюллетеней. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

Его оппонент, кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 23,15%. На третьем месте оказался лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с результатом 21,95%.

Таким образом, во второй тур голосования прошли Макрон и Ле Пен. Он запланирован на 24 апреля.

Избирательные участки во Франции закрылись накануне в 20:00 по французскому времени (21:00 по Москве). Явка на выборы составила 73,69%. Это наименьший показатель с 2002 года.

В какой-то момент Ле Пен обгоняла Макрона: после подсчета 50% голосов она опережала действующего главу государства чуть менее чем на 1%.

