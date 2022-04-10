Избирательные участки закрылись на выборах президента Франции

Участки для голосования в первом туре выборов президента Франции закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Начался подсчет голосов.

Отмечается, что избиратели, которые уже пришли на участки, могут проголосовать и после установленного времени закрытия.

По данным на 17:00 (18:00 мск), в голосовании приняли участие 65% от зарегистрированных избирателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.