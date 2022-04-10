Политолог прокомментировал ход президентских выборов во Франции

Во Франции начались президентские выборы. Всего участвуют 12 кандидатов. Главными соперниками являются действующий глава Франции Эммануэль Макрон и кандидат "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен.

Предвыборную кампанию Макрона уже называют очень тихой. Французский лидер предпочел сосредоточиться на своей роли посредника в украинском конфликте. Политолог Сергей Макаров оценил, поможет ли такая позиция выиграть Макрону выборы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.