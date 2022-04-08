Дерипаска оценил возможность построения успешной экономики в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Построение в России успешной экономики возможно при условии развития экспорта, на ее создание может уйти до 10 лет, заявил российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска РИА Новости.
По его словам, у российского руководства есть 4–5 лет, чтобы найти новые рынки.
"(Если. – Прим. ред.) закончить конфликты и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 году. Но нужно заниматься экспортом", – отметил Дерипаска.
Однако, по мнению Дерипаски, для достижения этой цели власти РФ должны отказаться от политики госкапитализма и вернуться к рыночным отношениям.
Ранее Дерипаска прокомментировал экономическую ситуацию в России, отметив, что будущие интересы РФ находятся в Азии. Также он выразил мнение, что кризис в России из-за событий вокруг Украины может продлиться три года. Дерипаска добавил, что Россия найдет выход из кризиса благодаря накопленному опыту.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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