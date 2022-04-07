Сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из РФ

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Сенаторы США выступили за запрет импорта энергоносителей из РФ в ответ на спецоперацию на Украине, сообщает РИА Новости.

Поддержали проект уже 55 из 100 членов верхней палаты конгресса, против на данный момент никто голос не отдал.

Уточняется, что предложение, по сути, дублирует указ лидера Соединенных Штатов Джо Байдена в начале марта, согласно которому запрещаются импорт энергоносителей из России и новые инвестиции в энергетический сектор РФ.

После голосования в сенате проект закона возвращается в палату представителей для утверждения с учетом внесенных изменений.

Ранее представители Европарламента потребовали ввести эмбарго на импорт газа, нефти и угля из РФ. За данное решение выступили 413 евродепутатов. Против проголосовали 93 человека, 46 представителей участия в голосовании не принимали. При этом резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций ЕС.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.