Президент РФ отметил значимый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Президент России поздравил бойцов и командиров, весь личный состав и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником. Слова поздравления Владимир Путин сказал в своем обращении по случаю Дня войск национальной гвардии.
"Своей повседневной службой росгвардейцы стремятся приумножать лучшие профессиональные традиции, с глубоким, искренним уважением относятся к ветеранам Внутренних войск, ОМОНа, СОБРа – структур, ставших основой современной Росгвардии, равняются на них", – сказал президент РФ.
Путин также выразил благодарность сотрудникам подразделений Росгвардии, которые участвуют в специальной военной операции на Донбассе и Украине, за стойкость и безупречную службу России, за верность Отечеству, присяге и долгу.
Он добавил, что Росгвардия стала неотъемлемым, надежным звеном в единой государственной системе обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и интересов наших граждан.
Лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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