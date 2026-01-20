SHOT: Долиной придется потратить 50 млн на ликвидацию незаконного пруда на участке

Певице Ларисе Долиной предстоит ликвидировать самодельный пруд на своем участке в Подмосковье. На это ей придется потратить около 50 миллионов рублей, сообщили СМИ. Подробнее – в материале Москвы 24.

Новые расходы

Фото: телеграм-канал Shot

Народная артистка России Лариса Долина в ближайшее время будет вынуждена ликвидировать самодельный пруд на своем участке. Работы займут около двух месяцев и могут обойтись ей в 50 миллионов рублей, сообщил телеграм-канал Shot.

Речь идет о рекультивации территории, где незаконно появился водоем. Перед проведением работ их понадобится согласовать с администрацией населенного пункта. Уточняется, что затем специалистам предстоит освободить пруд от фауны, откачать воду илососом, убрать донные отложения и провести гидроизоляцию. Далее котлован наполнят щебнем, глиной и землей, а сверху высадят растения.

Как отметила телеграм-каналу ландшафтный дизайнер Екатерины Левенто, Долина заплатит 50 миллионов рублей, если глубина пруда не превышает 2 метров. В случае, если толщина илового слоя окажется больше, на процесс ликвидации придется потратить более 160 миллионов.

Фото: телеграм-канал Shot

Скандал с прудом начался с требования саратовского бизнесмена Глеба Рыськова признать незаконным обустройство водоема на участке Долиной. Предприниматель утверждал, что объект расположен на федеральной земле.

Спор возник после того, как Рыськов попытался арендовать прибрежную полосу ручья в Мытищах и подал заявление о проведении торгов, но получил отказ. Он рассказал СМИ, что участок заняла народная артистка: там выкопали котлован площадью 230 квадратных метров и обустроили пруд, а на прилегающей земле появились два жилых дома и гараж.

"Прибрежная защитная полоса ручья – 50 метров. В ней ограниченный режим использования, запрещена распашка земель в прибрежной защитной полосе по Водному кодексу. Я обратился до этого с заявлением о проведении торгов по водному объекту, который, как выяснилось, прилегает к ее (Ларисы Долиной – прим. ред.) участкам", – уточнил Рыськов.

Фото: телеграм-канал Shot

Бизнесмен также заявил, что планирует заключить договор водопользования. Предприниматель обратился в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. По его словам, жалобу уже зарегистрировали.

Это не первое участие предпринимателя Глеба Рыськова и его отца Анатолия в судебных спорах со звездами. В феврале 2023 года они оспаривали причал у особняка Филиппа Киркорова в Мякинино. По версии Рыськовых, причал также построили незаконно. В итоге суд встал на сторону семьи и потребовал от певца освободить прибрежную территорию. Очередное слушание по этому делу назначено на конец января.

По данным СМИ, в октябре 2023 года Анатолий Рыськов также подал иск к певицам Алле Пугачевой и Кристине Орбакайте, которые обустроили пирсы в Подольске и Истре. Тогда суд отказался удовлетворять требования Рыськова. Однако в ноябре 2025-го он снова обратился в суд и на этот раз Пугачеву обязали снести пирс. До сноса постройки Орбакайте дело не дошло.

Скандал закончился выселением

Скандал с рекультивацией происходит на фоне выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках. В декабре 2025-го Верховный суд потребовал от артистки покинуть жилье после долгих споров с покупательницей Полиной Лурье. Срок на освобождение квартиры истек 19 января и началось выселение певицы: судебные приставы передали ключи представителям покупательницы. Сама Долина на процедуру не явилась: певица отдыхала в Абу-Даби. По данным СМИ, она потратила 1,4 миллиона рублей за две недели отпуска в пятизвездочном отеле.

В Сети появилась информация о том, что приставам пришлось вскрывать замки, так как артистка улетела за границу с ключами. За вскрытие сторона певицы якобы заплатила 15 тысяч рублей. Однако адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что никакого "принудительного выселения" не было. Представитель Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила, что доверенные лица артистки сами открыли двери. Также юрист отметила, что певицу и ее родственников сняли с регистрационного учета.

На произошедшее отреагировали и коллеги певицы. Актриса Яна Поплавская заявила в своем телеграм-канале, что считает произошедшее восстановлением справедливости. При этом она отметила, что назвать ситуацию полностью урегулированной нельзя. Актриса указала необходимость дать оценку действиям судей, которые упорно выносили решения в пользу Долиной пока дело не дошло до Верховного суда.

Композитор Юрий Лоза отметил, что после публичных скандалов восстанавливать репутацию тяжело, сообщил сайт Woman.ru. По словам певца, артистка потеряла не только жилье, но и доверие зрителей.

В свою очередь, шоумен Стас Барецкий встал на защиту Долиной. Он заявил, что готов предоставить певице жилье и "просто хочет помочь". Однако артистка эту информацию не комментировала.