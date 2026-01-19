Форма поиска по сайту

19 января, 11:18

Шоу-бизнес

Долину начали выселять из квартиры в Хамовниках

Фото: Москва 24

Федеральная служба судебных приставов прибыла в Ксеньинский переулок в Москве для выселения певицы Ларисы Долиной и передачи ключей от квартиры ее владелице Полине Лурье. Об этом сообщает телеканал "360".

Вместе с приставами в Хамовниках находятся понятые и сотрудники полиции. Как отметила адвокат Лурье Светлана Свириденко, в настоящее время певица находится в отпуске в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) вместе с дочерью и внучкой. Долина вернется в Москву 20 января, уточнила она.

При этом адвокат певицы Мария Пухова заявила ТАСС, что речь идет не о принудительном выселении, а о контроле приставами этого процесса в рамках добровольного исполнения в установленный срок.

Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной из квартиры 12 января. Адвокат артистки Мария Пухова отмечала, что к 5 января были подготовлены документы, которые Долина сама подписала.

Однако в этот день Лурье не смогла приехать, из-за чего передачу квартиры перенесли на 9-е число. В указанную дату Лурье и ее адвокат также отказались от подписания.

В 2024 году Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру в Хамовниках, а вырученные от сделки деньги перевела аферистам. Суд приговорил четверых фигурантов дела к лишению свободы на сроки от 4 до 7 лет.

Спустя время певица оспорила сделку о продаже недвижимости. Суд оставил за ней право собственности на квартиру, что вызвало негативную реакцию у общества.

Затем Верховный суд пересмотрел дело и признал право собственности квартиры за Лурье, а Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья.

Несколько десятков коробок вынесли из дома Долиной в Хамовниках

