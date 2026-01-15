Продюсер Дзюник: шум вокруг певицы Долиной похож на целенаправленную травлю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продюсер Леонид Дзюник назвал травлей информационный шум вокруг певицы Ларисы Долиной, сообщает издание "Абзац".

Он подчеркнул, что даже после решения Верховного суда по делу о столичной квартире в пользу покупательницы Полины Лурье ситуация не изменилась. Из-за этого Дзюник предположил, что травля может быть заказной.

"Не понимаю людей, которые это развивают. Для меня это дико. Почему же вы тогда не переживаете за тех, кто последние деньги отдал на постройку квартиры, а их уже пять лет мурыжат и не могут сдать им дома? Где же ваша борьба?" – сказал продюсер.

По его словам, причиной случившегося могла стать личная обида на Долину, которая является "непростым и даже жестким человеком".

Имя певицы оказалось связанным со скандалом – в 2024 году Долина стала жертвой мошенников и продала свою квартиру, отдав деньги аферистам. В итоге суд приговорил фигурантов к различным срокам лишения свободы и оштрафовал на суммы от 900 до миллиона рублей.

При этом певица оспорила сделку по продаже жилья, сохранив за собой право собственности. Это вызвало негативную реакцию у общества.

Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Лурье. Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья.