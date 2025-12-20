Форма поиска по сайту

20 декабря, 08:38

Политика

В ГД подготовили инициативы по "эффекту Долиной"

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы подготовили законодательные инициативы по решению проблемы с мошенниками в связи с "эффектом Долиной". Об этом заявил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Фракция "Справедливая Россия" предложила вариант решения проблемы. Первое это то, что должен быть период охлаждения, когда участники сделки принимают окончательное решение по плате и продаже квартиры", – приводит слова депутата ТАСС.

Далее, отмечает Аксаков, деньги должны помещаться на специальный депозит. А после истечения периода охлаждения и всех сделочных действий их можно будет либо забрать продавцу квартиры, либо они вернутся к покупателю.

Парламентарий также подчеркнул, что при покупке недвижимости не должно быть третьего лица. Рассматривается в том числе и предложение о вовлечении в процесс юристов, которые подтверждают правильность сделки.

Ранее суд в Санкт-Петербурге впервые прекратил производство по гражданскому иску продавца квартиры к покупателю по "схеме Долиной". В ходе разбирательства между сторонами было заключено мировое соглашение.

Термин "схема Долиной" появился после дела певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру под влиянием мошенников. Однако артистке удалось через суд оспорить сделку по продаже квартиры, в результате чего она сохранила право собственности на это жилье.

