12 февраля, 09:51

Корональная дыра на Солнце может начать влиять на Землю через 3–4 дня

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Новая корональная дыра, очертания которой сформировались на Солнце, может начать оказывать влияние на Землю через 3–4 дня. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По словам ученых, общая характеристика ситуации на поверхности звезды в настоящее время "падает вниз".

Утром 12 февраля на Солнце возникла вспышка предпоследнего класса М1.4 в группе пятен 4367. Ее продолжительность составила 21 минуту. При этом днем ранее произошли еще 4 сильные солнечные вспышки, зафиксированные в активной области 4366.

До этого на обратной стороне Солнца произошел взрыв. Специалисты уточнили, что активный центр вряд ли доживет до момента, когда его влияние достигнет Земли.

"Мослекторий": Данила Саранин – о солнечной энергии

