Повышенный трафик ожидается у столичных цветочных рынков и ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интенсивный трафик ожидается в пятницу, 13 февраля, у цветочных рынков, торговых центров и мест досуга в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По прогнозу аналитиков, в этот день количество поездок на личном транспорте увеличится. В частности, время проезда вырастет в 2–4 раза, в том числе возле Рижского рынка, а также в центре, на севере, западе и юго-востоке Москвы.

В связи с этим водителей попросили для поездок по городу пересесть на общественный транспорт, в том числе на метро, которое работает в штатном режиме. Также горожанам напомнили, что на интенсивность движения влияют погодные условия, в частности снег.

"Если поездку на авто не отложить, рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед пешеходными переходами, не отвлекаться на телефон и быть осторожными на спусках и подъемах с эстакад и мостов", – добавили в ЦОДД.

На фоне снегопада городские службы Москвы работают в усиленном режиме. По мере выпадения осадков, согласно регламентам, проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

В соответствии с погодной ситуацией цикл работ повторяется. Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, пешеходных зон, а также подходов к остановкам и объектам социальной сферы. Очищаются крыши жилых домов, административных зданий, выступающих фасадов.

