12 февраля, 15:50

Водителей в Москве призвали не обгонять снегоуборочные машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водителей в Москве призвали не обгонять снегоуборочные машины в период активного снегопада. Осадки сохранятся до пятницы, 13 февраля, передал столичный Дептранс.

Департамент также рекомендовал временно передвигаться на метро, чтобы сократить время в пути и освободить дороги для уборки снега. Если же планируется поездка за рулем, то стоит выезжать до 17:00 либо после 20:00 – так получится сэкономить время. В таком случае ведомство призвало держать большую дистанцию и избегать резких движений.

Для пешеходов рекомендуется снимать капюшон, не надевать наушники во время перехода дороги, а также использовать световозвращатели.

Тем временем столичные трамваи на фоне непогоды курсируют в штатном режиме, заявила пресс-служба Московского метрополитена. Пассажиров попросили быть внимательными и следить за обновлениями от водителей городского транспорта.

"В целях безопасности проводится регулярная расчистка стрелочных переводов", – уточнили в перевозчика.

Ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что высота снежного покрова в центре Москвы достигла 58 сантиметров. На большей части Подмосковья высота снега выросла на 2–4 сантиметра, а в Коломне, наоборот, она сократилась до 60 сантиметров.

Из-за снегопада в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 09:00 13 февраля. Для ликвидации последствий снегопада городские службы работают в усиленном режиме.

Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве

Новость дополняется

