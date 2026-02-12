12 февраля, 15:50Транспорт
Водителей в Москве призвали не обгонять снегоуборочные машины
Водителей в Москве призвали не обгонять снегоуборочные машины в период активного снегопада. Осадки сохранятся до пятницы, 13 февраля, передал столичный Дептранс.
Департамент также рекомендовал временно передвигаться на метро, чтобы сократить время в пути и освободить дороги для уборки снега. Если же планируется поездка за рулем, то стоит выезжать до 17:00 либо после 20:00 – так получится сэкономить время. В таком случае ведомство призвало держать большую дистанцию и избегать резких движений.
Для пешеходов рекомендуется снимать капюшон, не надевать наушники во время перехода дороги, а также использовать световозвращатели.
Тем временем столичные трамваи на фоне непогоды курсируют в штатном режиме, заявила пресс-служба Московского метрополитена. Пассажиров попросили быть внимательными и следить за обновлениями от водителей городского транспорта.
"В целях безопасности проводится регулярная расчистка стрелочных переводов", – уточнили в перевозчика.
Ранее ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что высота снежного покрова в центре Москвы достигла 58 сантиметров. На большей части Подмосковья высота снега выросла на 2–4 сантиметра, а в Коломне, наоборот, она сократилась до 60 сантиметров.
Из-за снегопада в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 09:00 13 февраля. Для ликвидации последствий снегопада городские службы работают в усиленном режиме.
