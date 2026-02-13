Форма поиска по сайту

13 февраля, 11:01

Происшествия

Мужчина, распыливший баллончик в метро Москвы, экстрадирован из Черногории

Фото: mvdmedia.ru

Мужчина, объявленный в международный розыск за хулиганство в столичном метро, задержан в Черногории и экстрадирован в Россию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Речь идет об инциденте, произошедшем в марте 2024 года, уточнила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. По версии следствия, Феликс Александров распылил баллончик с неизвестным веществом среди пассажиров вагона поезда в столичном метро, а затем скрылся с места происшествия и выехал из РФ.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Мужчину объявили в международный розыск. В итоге компетентные органы Черногории задержали фигуранта в аэропорту Подгорицы, а затем передали его сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России.

Ранее сотрудники полиции на Московском метрополитене задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в лицо пассажира на станции "Кутузовская" в ходе ссоры. В итоге тот получил химический ожог роговицы глаза. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

