16 января, 11:31

Город

Мужчину арестовали на 4 суток после танцев в ластах в столичном метро

Видео: телеграм-канал "Ирина Волк"

Мужчину в ластах, который под громкую музыку танцевал на станциях и в вагонах поездов Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро, задержали и привлекли к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В ходе следственных мероприятий выяснилась личность нарушителя. Им оказался 33-летний приезжий. Задержание прошло по месту его проживания в квартире на Новгородской улице. Мужчина объяснил свои действия подготовкой позитивного ролика, который затем хотел разослать друзьям.

Правоохранители возбудили дело по статьям 11.15.1 КоАП РФ ("Нарушение требований в области транспортной безопасности") и 10.9 КоАП ("Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС"). Назначено 4 суток административного ареста.

Ранее в столице арестовали на 5 суток 18-летнюю девушку за повторный зацепинг в метро. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, на станции "Петровско-Разумовская" она зацепилась за кабину машиниста в хвостовой части поезда и поехала вместе с составом через тоннель до "Окружной". После этого девушку задержали.

судытранспортметрогород

