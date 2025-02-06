Мужчина разбил дверь на станции метро "Савеловская" в Москве

В Москве 27-летний мужчина, выходя со станции метро "Савеловская", умышленно ударил ногой по стеклу двери, разбив его. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

Привлечение мужчины к уголовной ответственности за вандализм контролирует прокуратура Московского метрополитена.

Ранее в столице арестовали на пять суток 18-летнюю девушку за повторный зацепинг в метро. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на станции "Петровско-Разумовская" москвичка зацепилась за кабину машиниста в хвостовой части поезда и поехала вместе с составом через тоннель до "Окружной". После этого девушку задержали.

Также стало известно, что она уже привлекалась к ответственности за аналогичные действия в 2023 году. Тогда девушка проехала вместе с поездом от станции "Чкаловская" до "Сретенского бульвара".