06 февраля, 11:38Происшествия
Мужчина разбил дверь на станции метро "Савеловская" в Москве
Привлечение мужчины к уголовной ответственности за вандализм контролирует прокуратура Московского метрополитена.
Ранее в столице арестовали на пять суток 18-летнюю девушку за повторный зацепинг в метро. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на станции "Петровско-Разумовская" москвичка зацепилась за кабину машиниста в хвостовой части поезда и поехала вместе с составом через тоннель до "Окружной". После этого девушку задержали.
Также стало известно, что она уже привлекалась к ответственности за аналогичные действия в 2023 году. Тогда девушка проехала вместе с поездом от станции "Чкаловская" до "Сретенского бульвара".
Вандал попытался разбить стекло входной двери на станции метро "Юго-Восточная"