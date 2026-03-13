Фото: ТАСС/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал как можно быстрее восстановить работу трубопровода "Дружба". Такое заявление он сделал на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность. Необходимо, чтобы работы были проведены как можно быстрее", – указал Макрон.

По его словам, он также знает о взятых Украиной обязательствах в этой сфере.

Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" были приостановлены в феврале. На фоне этой ситуации Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна может прекратить поставки и электроэнергии, если Киев не возобновит транзит российской нефти по "Дружбе". В свою очередь, Зеленский пригрозил дать контакты Орбана украинским военным, если тот продолжит блокировать Украине кредит на 90 миллиардов евро.