Новости

Новости

26 марта, 08:57

Машков призвал разрешить ставить спектакли по книгам без разрешения наследников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров​

Народный артист России Владимир Машков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить ставить спектакли по книгам без согласия наследников, которые не являются авторами произведений. Свое прошение он озвучил на заседании Совета по культуре.

Во время собрания артист пояснил, что некоторые наследники великих писателей, уехавшие из России, запрещают театрам использовать произведения их предков.

"Просим вас дать поручение рассмотреть этот сложный вопрос и представить предложения по изменению действующего законодательства, чтобы мы могли ставить спектакли и использовать произведения литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами", – сказал Машков.

Нововведения, по его словам, необходимы в случае запрета использования произведений конкретно в России, игнорирования наследниками запросов или выставления ими невыполнимых для театра условий. При этом артист подчеркнул важность предусмотрения выплат потомкам.

Ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе предложил ввести дресс-код в театрах. Он подчеркнул, что Минкультуры могло бы разработать соответствующие рекомендации или правила, которые бы регламентировали внешний вид посетителей.

Однако худрук Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов счел инициативу необязательной. Он отметил, что раньше поход в подобное культурное учреждение был особым событием с тщательно продуманным нарядом, но сейчас допустима более свободная, но приличная одежда.

Актер Ефремов сыграл главную роль в драме "Без свидетелей"

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

