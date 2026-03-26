Машков призвал разрешить ставить спектакли по книгам без разрешения наследников

Народный артист России Владимир Машков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить ставить спектакли по книгам без согласия наследников, которые не являются авторами произведений. Свое прошение он озвучил на заседании Совета по культуре.

Во время собрания артист пояснил, что некоторые наследники великих писателей, уехавшие из России, запрещают театрам использовать произведения их предков.

"Просим вас дать поручение рассмотреть этот сложный вопрос и представить предложения по изменению действующего законодательства, чтобы мы могли ставить спектакли и использовать произведения литературы без согласия правообладателей, которые не являются авторами", – сказал Машков.

Нововведения, по его словам, необходимы в случае запрета использования произведений конкретно в России, игнорирования наследниками запросов или выставления ими невыполнимых для театра условий. При этом артист подчеркнул важность предусмотрения выплат потомкам.

