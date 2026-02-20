В Театре на Юго-Западе покажут современную постановку "Мертвых душ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Современный спектакль "Мертвые души" покажут в столичном Театре на Юго-Западе 20 февраля. Режиссером постановки стал Михаил Белякович, сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Данная постановка стала одной из самых важных в 48-м сезоне театра. Режиссер реализовал задумку совместно с писателем, публицистом и популяризатором гуманитарных наук Павлом Сурковым. Они представят историю о Чичикове, покупающем мертвые души у помещиков, в современном прочтении.

По замыслу Беляковича, основные действующие лица будут отражать один из грехов. Главному герою же предстоит пройти путь искупления.

Кроме того, в героях зрители смогут увидеть разных животных: змею, паука, кабана, жабу, крысу. В Манилове, например, можно узнать паука, который высасывает жизнь из жертв.

"Мертвые души" – это наша "Одиссея", а Чичиков – наш трикстер. История о том, что всегда есть возможность в этой жизни очистить свою душу, измениться. Пьеса у нас с Павлом Сурковым получилась именно об этом", – передает пресс-служба слова режиссера.

Он рассказал, что в спектакле в жанре мистического триллера герой пройдет по пути, только лишь немного намеченному персонажами Гоголя. На сцене зрители смогут увидеть большой часовой механизм, который напомнит о необратимости хода времени.

Над костюмами работал художник Артем Ильичев. Он добавил в них гоголевскую мистику. В особую атмосферу гостей погрузит музыка, подобранная лично режиссером.

Показы также пройдут 21 и 22 марта, 5 мая и 3 июня. Билеты на спектакль доступны в сервисе "Мосбилет".

Театр на Юго-Западе имеет самый большой репертуар в России. В месяц он проводит около 50 мероприятий, куда входят классические спектакли и эксперименты. Он удостоился премии правительства России за цикл "Шекспир на рубеже веков". Вместе с тем учреждение сотрудничает с японским театром "Тоуэн".

