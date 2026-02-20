График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 13:43

Общество

Театр "Шалом" устроит чаепитие для принцев и принцесс

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Московский еврейский театр "Шалом" проведет бесплатное чаепитие для детей, которые посетят спектакль "В начале было..." в костюмах принцев и принцесс, 8 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"В честь 8 Марта театр "Шалом" в коллаборации с Pasta Queen устроит бесплатное праздничное чаепитие для маленьких зрительниц и зрителей", – говорится в сообщении.

Для участия нужно забронировать стол в Pasta Queen на 13:00 8 марта с пометкой "на чаепитие". На входе необходимо предъявить билет на постановку.

Как подчеркнул актер спектакля Николай Тарасюк, юные зрители смогут задавать вопросы родителям и комментировать происходящее на сцене.

"В детском спектакле "В начале было..." я играю роль Большого – так зовут главного героя постановки. Это очень важный для меня спектакль, потому что он создан для самых маленьких зрителей", – отметил артист.

Постановка предназначена для зрителей в возрасте от 4 до 10 лет. Длительность спектакля составит 40 минут, начало – в 12:00. Спектакль основан на тексте о сотворении мира.

В театре добавили, что постановка является яркой, динамичной и камерной. Для детей в театре есть бустеры, благодаря которым увидеть спектакль можно с любого места.

Билеты на спектакли театра "Шалом", которые показывают на новой площадке на Новослободской улице, можно купить в сервисе "Мосбилет". Учреждение перенесло на эту сцену 8 постановок, составивших золотой фонд "Шалома".

Также театр выпустил 8 премьер. Среди них – "Лисистрата", "Ахашверош-шпиль", "Натан Мудрый", "Последние" и другие. При этом самым смелым экспериментом стала "Лаборатория пуримшпиля в Пуримшпильбурге".

Спектакль "Семейное счастье" покажут в Мастерской Петра Фоменко

Читайте также


обществокультурагород

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика