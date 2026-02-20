Театр "Шалом" устроит чаепитие для принцев и принцесс

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Московский еврейский театр "Шалом" проведет бесплатное чаепитие для детей, которые посетят спектакль "В начале было..." в костюмах принцев и принцесс, 8 марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"В честь 8 Марта театр "Шалом" в коллаборации с Pasta Queen устроит бесплатное праздничное чаепитие для маленьких зрительниц и зрителей", – говорится в сообщении.

Для участия нужно забронировать стол в Pasta Queen на 13:00 8 марта с пометкой "на чаепитие". На входе необходимо предъявить билет на постановку.

Как подчеркнул актер спектакля Николай Тарасюк, юные зрители смогут задавать вопросы родителям и комментировать происходящее на сцене.

"В детском спектакле "В начале было..." я играю роль Большого – так зовут главного героя постановки. Это очень важный для меня спектакль, потому что он создан для самых маленьких зрителей", – отметил артист.

Постановка предназначена для зрителей в возрасте от 4 до 10 лет. Длительность спектакля составит 40 минут, начало – в 12:00. Спектакль основан на тексте о сотворении мира.

В театре добавили, что постановка является яркой, динамичной и камерной. Для детей в театре есть бустеры, благодаря которым увидеть спектакль можно с любого места.

Билеты на спектакли театра "Шалом", которые показывают на новой площадке на Новослободской улице, можно купить в сервисе "Мосбилет". Учреждение перенесло на эту сцену 8 постановок, составивших золотой фонд "Шалома".

Также театр выпустил 8 премьер. Среди них – "Лисистрата", "Ахашверош-шпиль", "Натан Мудрый", "Последние" и другие. При этом самым смелым экспериментом стала "Лаборатория пуримшпиля в Пуримшпильбурге".