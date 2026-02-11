В "Мосбилете" появились билеты на спектакль "Пленные духи" Театра на Юго-Западе

Фото: Театр на Юго-Западе

В сервисе "Мосбилет" стали доступны билеты на спектакль "Пленные духи" Театра на Юго-Западе. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Постановка Олега Анищенко в стилистике черно-белого кино и клоунады по пьесе братьев Пресняковых будет представлена 15 февраля. Она расскажет об истории отношений Александра Блока, Андрея Белого и Любови Менделеевой. Премьера состоялась в 2019 году.

Режиссеры сделали основных персонажей героями пьесы Александра Блока "Балаганчик". Постановка расскажет о любви, дружеском вмешательстве и о том, к чему может привести желание помочь устроить личную жизнь близкому человеку. Олег Анищенко сделал ситуации, происходящие на сцене, еще более острыми.

Театр на Юго-Западе имеет самый большой репертуар в России. В месяц он проводит около 50 мероприятий, куда входят классические спектакли и эксперименты. Он удостоился премии правительства России за цикл "Шекспир на рубеже веков". Вместе с тем учреждение сотрудничает с японским театром "Тоуэн"

