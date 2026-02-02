Театр на Юго-Западе сформировал самый большой репертуар в России

Фото: Театр на Юго-Западе

Театр на Юго-Западе имеет самый большой репертуар в России. В месяц он проводит около 50 мероприятий, куда входят классические спектакли и эксперименты, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Мы скоро отметим 50-летие – и живем возле известного дома, где снимали "Иронию судьбы…". Мы выросли в этих стенах из самодеятельной студии, где все первое поколение артистов не имело актерского образования", – отметил худрук театра, заслуженный артист России Олег Леушин.

Он подчеркнул, что учреждение сотрудничает с японским театром "Тоуэн". Кроме того, по словам худрука, Театр на Юго-Западе удостоился премии правительства России за цикл "Шекспир на рубеже веков".

Зарождение театра началось в 1977 году, когда педагог и режиссер Валерий Белякович получил пристройку к жилому дому на проспекте Вернадского. До этого помещение использовалось в качестве подвала. Актеры Виктор Авилов, Вячеслав Гришечкин, Сергей Белякович, Владимир Коппалов и Ирина Бочоришвили привели его в порядок. В те времена артисты ходили по домам и спрашивали у жителей, нет ли у них ненужных вещей, которые могли бы пригодиться для театра.

В труппе состоят представители театральных династий, среди которых дочь актеров Виктора Авилова и Галины Галкиной Ольга Авилова, а также сын Сергея Беляковича и Ольги Авиловой-Задохиной Михаил Белякович.

При этом история театра связана с храмом Архангела Михаила в Тропареве. В 1990 году актеры во главе с Валерием Беляковичем пронесли на руках от театра до храма и передали настоятелю протоиерею Георгию Студенову старинный колокол, который в 1939 году был сброшен с колокольни, подобран жителями и тайно сохранен. Позже его передали на хранение в Театр на Юго-Западе. Колокол использовали как декорацию в спектакле "Жаворонок", который шел с 1980 по 1989 год.

На сегодняшний день в театре создали самый большой репертуар в России, в который входят 65 спектаклей. Их исполняют 35 актеров. Репертуар в разные годы демонстрировали на мировых гастролях. "Гамлет" был показан на фестивале в Эдинбурге, а "Женитьба" – в Чехословакии. Кроме того, спектакли Беляковича прошли от США до Японии, а его постановка "На дне" стала лауреатом проекта "Золотой фонд театральных постановок России".

Самым первым спектаклем Театра на Юго-Западе была "Женитьба". Его премьера состоялась в конце ноября 1975 года. Спектакль поставил драматический ансамбль "Голуби".

Главной инновацией театра являются актерские батлы. Именно здесь они и появились впервые. Позже батлы стали проводить "Мастерская Петра Фоменко", Театр Олега Табакова и другие. Во время мероприятия актеры импровизируют по заданиям зрителей.

В 2013 году артисты театра организовали первые эксперименты в жанре импровизации под руководством Максима Драченина, а спустя три года был введен театральный проект "Импровизационный батл", который в 2017 году победил на конкурсе "Открытая сцена – 2017" и стал обладателем гранта на дальнейшее развитие от столичного департамента культуры.

