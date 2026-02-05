Суд отправил под домашний арест девочку, напавшую на сверстницу в школе под Красноярском

Фото: телеграм-канал SHOT

Суд отправил под домашний арест девочку, которая напала на сверстницу в школе в Кодинске, сообщили в пресс-службе судов Красноярского края.

Она пробудет под домашним арестом 1 месяц и 29 суток, то есть до 3 апреля.

Нападение в школе в Кодинске произошло 3 февраля. Предварительно установлено, что девочка поссорилась с учителем, после чего ударила ножом школьницу из параллельного класса. Как выяснили следователи, охраны в учебном заведении не было. Также после ЧП была уволена женщина-вахтер.

Пострадавшую школьницу оперативно доставили в больницу, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Напавшую задержали, она помещена в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено два уголовных дела.

