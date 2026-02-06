Форма поиска по сайту

06 февраля, 14:05

Происшествия

В Новосибирске задержан мужчина, пытавшийся заказать убийство 72-летней матери

Фото: MAX/"МВД России"

В Новосибирске задержали мужчину, который хотел заказать убийство своей 72-летней матери. Об этом сообщили в региональном СУ Следственного комитета России.

Уточняется, что на преступный умысел 49-летний мужчина решился из-за неприязни к родителю. Тогда он стал искать исполнителя убийства, в связи с чем обратился к одному из жителей региона.

"За работу заказчик пообещал помощь в постройке жилого дома. Злоумышленник привез исполнителя в Новосибирск, где арендовал ему квартиру рядом с местом проживания родственницы, а также передал ему нож и новый сотовый телефон для связи после совершения убийства", – добавила представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина участвовать в злодеянии отказался, сообщив обо всем матери фигуранта. Женщина обратилась в следственные органы с заявлением, и 6 февраля ее сын был задержан.

Как уточнили в СК, ему предъявили обвинения по статье о приготовлении к убийству по найму, которое не было доведено до конца. Вскоре в суд будет подано ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в приготовлении убийства мужа. Было установлено, что в декабре 2024 года она обратилась к детективам с просьбой собрать информацию из открытых источников о своем супруге. В беседе с агентом она призналась, что находится в процессе развода и ищет потенциального убийцу мужа.

В рамках оперативного эксперимента сотрудник агентства встретился с обвиняемой и согласился совершить убийство за 5 миллионов рублей, а сам сообщил обо всем в полицию. Получив аванс в размере миллиона рублей, он сказал женщине, что якобы убил ее мужа. Позже женщину задержали и возбудили уголовное дело.

