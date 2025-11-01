Жительница Москвы пойдет под суд после неудачной попытки заказать убийство мужа

Фото: 123RF.com/alfexe

В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая обвиняется в приготовлении убийства мужа, сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Было установлено, что 25 декабря 2024 года она обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию из открытых источников о своем супруге. Позже она рассказала агенту, что находится в бракоразводном процессе и ищет того, кто мог бы убить ее мужа за деньги.

Сотрудник агентства обратился в полицию, а затем в рамках оперативного эксперимента встретился с обвиняемой и согласился совершить убийство с помощью ядовитого вещества за 5 миллионов рублей.

Женщина перевела аванс в размере 1 миллиона рублей, после чего детективный агент неоднократно общался с заказчицей, сообщая ей ложную информацию об изготовлении ядовитого вещества.

10 февраля он сообщил фигурантке, что якобы убил ее мужа, после чего она перевела оставшиеся деньги. Однако позже ее задержали и возбудили уголовное дело по статье "Организация приготовления к совершению убийства, совершенного из корыстных побуждений, по найму". Ей предъявили обвинение и взяли под стражу.

В ведомстве отметили, что в рамках расследования был проведен комплекс следственных действий и собран значительный объем доказательств.

"В основу доказательственной базы легли осмотры аудиозаписей и видеозаписей ОРМ, показания свидетелей и потерпевшего, а также заключения судебных экспертиз", – подчеркнули в пресс-службе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело передано для направления в суд.

