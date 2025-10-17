Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Бывший прихожанин заказал убийство двух пасторов на Кубани за 1 миллион рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк рассказала, что бывший прихожанин, который был сторонником христианских общин, потерял веру в их деятельность. В результате из-за религиозной ненависти и нетерпимости он захотел расправиться с двумя пасторами. Эта информация была передана оперативникам, которые в дальнейшем проконтролировали пресечение действий злоумышленника.

В качестве задатка бывший прихожанин отправил киллеру 30 тысяч рублей. В связи с этим было инсценировано убийство одного из пасторов. Однако заказчику сообщили, что преступление якобы было совершено. В подтверждение этому злоумышленнику было выслано фото.

После произошедшего мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об организации покушения на убийство. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

