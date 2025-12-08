Фото: 123RF.com/destinacigdem

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на севере Японии. Позже сейсмологи увеличили ее до 7,6. Это следует из данных национального метеорологического управления.

Эпицентр располагался к востоку от префектуры Аомори. Из-за подземных толчков на восточное и северо-восточное побережье надвигается цунами высотой до трех метров.

В наибольшей опасности находятся прибрежные зоны префектур Аомори, Иватэ и Хоккайдо. Жителей призвали эвакуироваться оттуда и переместиться на возвышенность.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло около Северо-Курильска. Жители города могли ощущать подземные толчки силой 3–4 балла, при этом тревога цунами не объявлялась.

До этого землетрясение магнитудой 6,5 возникло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра. Глубина подземных толчков составила 10 километров. Информация о жертвах и повреждениях не поступала.