Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло около побережья Филиппин. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 128 километрах от города Давао, в котором проживают порядка 1,7 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 58 километров.

Из-за землетрясения Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило угрозу цунами.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле города Заваре, расположенного в провинции Исфахан в центральной части Ирана. Подземные толчки также ощутили жители городов Кум и Тегеран.

Еще одно землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в районе Стамбула 2 октября. В результате него пострадали не менее 17 человек. Вместе с тем никаких признаков обрушения зданий не выявили.