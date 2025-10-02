Не менее 17 человек пострадали при землетрясении в Стамбуле

Фото: depositphotos/fransz

В турецком Стамбуле в результате землетрясения пострадали не менее 17 человек, заявил губернатор провинции Давут Гюль.

"Пострадали, испытав панику из-за землетрясения в Мраморном море", – приводит его слова газета Milliyet.

По словам главы провинции, на данный момент нет никаких признаков обрушения зданий.

Оба стамбульских аэропорта также сообщили, что повреждений в результате удара стихии нет ни в зданиях терминалов, ни на ВПП. Авиагавани работают в штатном режиме.

Землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано в районе Стамбула 2 октября. Эпицентр располагался в Мраморном море в районе города Текирдаг, а очаг залегал на глубине 6,7 километра.

До этого подземные толчки почувствовали у берегов филиппинской провинции Себу. Магнитуда составила 6,9, а эпицентр находился в 11 километрах от муниципалитета Калапе.