Землетрясение на Филиппинах не затронуло популярные курортные зоны

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение на Филиппинах обошло стороной популярные у путешественников курорты и достопримечательности, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Как отметила замгендиректора по маркетингу и рекламе одной туркомпании Любовь Чучмаева, разрушен оказался город Бого на севере острова. Популярные у туристов остров Мактан и другие провинции Себу остались невредимыми.

Кроме того, землетрясение не ощущалось и в Маниле, поскольку его эпицентр находился в тысяче километров.

"Мы объясняем это агентам. Сейчас на севере Себу наших туристов нет", – подчеркнула Чучмаева.

В РСТ добавили, что турпоток на Филиппины нельзя назвать массовым. Например, в 2024 году архипелаг посетило около 30 тысяч россиян.

Землетрясение у берегов филиппинской провинции Себу произошло во вторник, 30 сентября. Магнитуда подземных толчков составила 6,9, а эпицентр находился в 11 километрах от муниципалитета Калапе.

Позже в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0. В результате природного катаклизма погибли 60 человек, еще 147 пострадали. При этом информация о жертвах стихии продолжает поступать.