60 человек погибли при землетрясении на Филиппинах

Фото: AP Photo

При землетрясении у берегов филиппинской провинции Себу в ночь на среду, 1 октября, погибли 60 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления гражданской обороны страны Бернардо Рафаэлито Алехандро IV.

Кроме того, по предварительной информации, в результате произошедшего пострадали 147 человек. При этом новые данные о жертвах стихии продолжают поступать.

Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано в 11 километрах от муниципалитета Калапе во вторник, 30 сентября. Позже в городе Либертад произошло повторное землетрясение магнитудой 5,0.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на востоке Афганистана. Согласно данным специалистов, сейсмологическая активность началась в 19:56 по московскому времени. Она ощущалась в 48 километрах от города Джелалабад и в 36 километрах от Асадабада.