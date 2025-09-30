Девятнадцать афтершоков зафиксировано у побережья Камчатки за минувшие сутки

Фото: depositphotos/vchalup2

Девятнадцать афтершоков зафиксировано специалистами у берегов Камчатки в понедельник, 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Магнитуда афтершоков составила от 3,5 до 5,3. При этом два из них ощущались местными жителями.

Также ученые фиксируют активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. Жителям и гостям региона рекомендуют не приближаться к их вершинам.

Ранее член-корреспондент Российской академии наук, географ Аркадий Тишков предупреждал, что кратковременная активизация вулканов и новые афтершоки возможны после землетрясения магнитудой 7,2 у побережья Камчатки. По его словам, такие события могут сопровождаться подъемами и опусканиями суши, сдвигами, изменением береговой линии.